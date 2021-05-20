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Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Soylu'nun canlı yayın konuğu olduğu TRT Haber'de paylaştığı görüntülerde, organize suç örgütü elebaşı Peker'in İstanbul'daki evine düzenlenen operasyon anları yer alıyor.

Orhan Onur Gemici   | 20.05.2021
Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Peker'in eşinin evde arama yapan polislere eşlik ettiği görülüyor.

Kamera kayıtlarına, Peker'in eşinin kıyafetlerinin ve özel eşyalarının bulunduğu alandaki arama çalışmalarının kadın polisler tarafından yapıldığı yansıyor.

Görüntülerde ayrıca evdeki çalışmalar sırasında patlayıcı madde arama köpeğinden faydalanıldığı yer alıyor.

Arama çalışmaları esnasında polislerin evde buldukları silahlarla ilgili tutanak tuttukları anlar da görülüyor.

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