Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Cankut Taşdan   | 11.06.2020
Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 115 bini aştı
Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
İran'da 127 kişi katıldıkları düğün ve davette Kovid-19'a yakalandı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AB büyükelçileri ile video konferansla toplantı yaptı

Benzer haberler

Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist Tarık Kar tutuklandı

Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye-İran sınır duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye-İran sınır duvarını inceledi
İçişleri Bakanı Soylu: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Soylu: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür