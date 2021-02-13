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Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor

Bakan Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 13.02.2021
Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

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