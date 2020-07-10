Bakan Selçuk Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarf edilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.'' ifadelerini kullandı.
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TBMM’nin 28’inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 9, 2020
İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.