Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın haklarının teminatının anayasa başta olmak üzere iç mevzuattaki düzenlemeler olduğunu belirtti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.03.2021
Bakan Selçuk: Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Güçlü Kadın Güçlü Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana Türkiye'deki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu
Prof. Dr. Uğur Şahin AA'ya konuştu: Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz
Afrika Birliği üye ülkelere AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdürmelerini önerdi
Yemen: Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım odaları doldu, oksijen tüpleri tükendi

Benzer haberler

'Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir'

'Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir'

Kamu personeli alımlarına ilişkin işlemler internette tek adresten yapılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sözüm ona kadın hakları savunucuları yereldeki haksızlık ve tacizlere ses çıkarmıyor

"Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi

"Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi
Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı

Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ata binerek keyifli anlar yaşadı

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar ata binerek keyifli anlar yaşadı