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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da açıklamalarda bulunuyor
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Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

İbrahim Erikan   | 25.08.2020
Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik." şeklinde konuştu.

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