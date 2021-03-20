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Türkiye

Bakan Kurum'dan Akşehir Gölü kıyısındaki mülkiyet sorununu çözen düzenlemeyle ilgili paylaşım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 10 bine yakın kişiyi ilgilendiren mülkiyet sorununun TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla çözüldüğünü bildirdi.

Buket Güven   | 20.03.2021
Bakan Kurum'dan Akşehir Gölü kıyısındaki mülkiyet sorununu çözen düzenlemeyle ilgili paylaşım

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yasada emeği geçen milletvekillerine teşekkür ederek, düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Murat Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Konya'mızın Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 10 bine yakın vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet sorunu TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla çözüme kavuştu. Yasada emeği geçen Milletvekillerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.

Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisini Bakanlık olarak yaptığımız çalışmayla yeniden düzenledik. Meclisimizce kanunlaştırılan değişiklikle 782 tapu vatandaşlarımıza teslim edilecek. 482 Hazine taşınmazı ecrimisil bedellerinin yarısından 10 yıllığına kullanıcılarına kiralanacak.

Vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine destek olurken, Akşehir Gölü'müzün İç Anadolu'nun bereketli topraklarına can suyu sağlaması için tüm koruma tedbirini almaya devam edeceğiz."



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