Bakan Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarının sonuçlarını içeren fotoğrafları paylaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde sürdürülen müsilaj temizleme çalışmalarının sonuçlarını içeren fotoğrafları paylaştı.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde, belediyeler ve valiliklerle birlikte sürdürülen müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.
1⃣ Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. 💙🌊— Murat KURUM (@murat_kurum) June 13, 2021
İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız. 🐟🎣#MarmaraHepimizin
"İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız." ifadesini kullanan Kurum, İstanbul Pendik ve Caddebostan, Tuzla Tersanesi, Yalova, Kocaeli Körfez ve Eskihisar, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir'deki kıyıların, temizlenmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.