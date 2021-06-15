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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.06.2021
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendi

Ankara

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi.

Seferberlik kapsamında çalışmaları her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."

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