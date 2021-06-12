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Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizde müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizliğine bütün belediyelerle aralıksız devam edildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.06.2021
Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizde müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz

Ankara

Bakan Kurum, Twitter hesabından "Marmara hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizde bütün belediyelerimizle müsilaj temizliğine aralıksız devam ediyoruz. Atık kabul gemileri, deniz süpürgeleri, vidanjörlerle temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor, müsilaj yoğunluğunu anbean takip ederek müdahalelerimizi yoğunlaştırıyoruz."

Bakan Kurum, müsilaj temizliğine ilişkin çalışmaların yer aldığı video da paylaştı.

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