Euro
9.70
Dolar
8.06
BIST 100
1,400.94
Altın
1,789.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

Fatma Eda Topcu   | 19.04.2021
Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik.Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını hizmete almış olacağız."

Kanal İstanbul

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aksoy: Beynimin içerisinde dayanılamayacak basınçlı bir ağrı hissettim
Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

Bakan Karaismailoğlu: Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor

Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi
Bakan Karaismailoğlu: Hayatında bir tane iş yapmayanların devasa projeleri eleştirmeleri normal

Bakan Karaismailoğlu: Hayatında bir tane iş yapmayanların devasa projeleri eleştirmeleri normal
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çalışmalara hız verdik

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çalışmalara hız verdik