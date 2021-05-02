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Bakan Akar Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi

Mehmet Tosun   | 02.05.2021
Bakan Akar Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

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