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Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

Ataşehir'de bir mobilya satış mağazasının imalathanesinde ikinci kez çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Hatipoğlu   | 03.03.2021
Ataşehir'de mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı

İstanbul

Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya satış mağazasının çatısında, dün yanan yerin bulunduğu kısımda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Aynı yerde dün çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmüş, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.





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