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Türkiye

Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın 2 istasyonu hizmete açıldı

Toplam 12 duraklı Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın, Bahariye ve Masko istasyonları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mücahit Türetken   | 29.05.2021
Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın 2 istasyonu hizmete açıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

İBB tarafından yapımı devam eden hattın 2 istasyonunun hizmete alınma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleri, partililer ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haziran 2019'da 233 kilometre olan İstanbul'daki toplam metro hattının 260 kilometreye ulaştığını söyledi.

İmamoğlu, 2024'e kadar 103 kilometre metro inşa edeceklerini belirterek, "Bu hat 13 kilometre. Başakşehir, Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı Bahçelievler'i ve Bakırköy'ü içine alıyor. Günlük 500 bin insanımızı taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hatla birlikte, İkitelli-Ataköy arasındaki tek yönlü yolculuk süresi, 30 dakikaya inecek. Aynı zamanda sahille buluşabilen de bir hattımız olmuş olacak." dedi.

Metro hattının tamamını 2022'de açacaklarını dile getiren İmamoğlu, bu hattın, Marmaray, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, Mahmutbey-Esenyurt, Kirazlı-Halkalı ve Yenikapı Atatürk Havalimanı hatları ile entegre olacağını bildirdi.

10 gün ücretsiz

Konuşmaların ardından Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünün açılışı yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Bahariye İstasyonu'na geçen protokol, İkitelli Sanayi İstasyonu'na kadar seyahat etti.

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, Bahariye ve Masko istasyonlarının 10 gün boyunca ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı.

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