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Asi Nehri’nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu.

Erdal Türkoğlu   | 17.06.2020
Asi Nehri’nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. 

Yeşil ile mavinin buluştuğu yerde balıkçıların avlanması renkli görüntülere sahne oluyor.

Ağa takılan özellikle mercan ve barbun türü balıkları avlayıp torbalara doldurarak evlerine götüren balıkçılar, bazen sattıkları taze balıklarla gelir de elde edebiliyor.

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