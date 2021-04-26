Euro
10.03
Dolar
8.30
BIST 100
1,367.43
Altın
1,776.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop konuşuyor
logo
Türkiye

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.

Orhan Onur Gemici   | 26.04.2021
Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Thodex'in internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

Soruşturma kapsamında yaşananlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu, Arnavutluk'a girerken yanında yaklaşık 290 bin dolar bulunduğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer, kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmıştı.

Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 496 kişi hayatını kaybetti
Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
ABD'de 5 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı olmadı
Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
'Salgına yakalanan hastaların durumlarını görseler bırakın dışarıyı odalarından çıkmazlar'

Benzer haberler

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi

Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi
Adalet Bakanlığı, Thodex'in yöneticisi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı

Adalet Bakanlığı, Thodex'in yöneticisi Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için işlem başlattı