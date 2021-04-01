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Arakanlı Müslümanlara yardım taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Arakanlı Müslümanlara yardım taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından Bangladeş'e hareket etti.

Cankut Taşdan   | 01.04.2021
Arakanlı Müslümanlara yardım taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı Fotoğraf: AA/Doğukan Keskinkılıç

Ankara

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kamptaki yangında zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeye yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan "ağır iklim tipi sahra hastanesi", Etimesgut Askeri Havaalanında A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzeme, çadır, 50 yataklı hastane donanımı ve yardım malzemeleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığından 13 personelle Etimesgut Askeri Havaalanından Bangladeş'e hareket etti.

Yardım malzemeleriyle AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personeli taşıyan bir başka yardım uçağı 27 Mart'ta Bangladeş'e hareket etmişti.

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