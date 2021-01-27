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Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle direkten düşmek üzere olan Türk bayrağının, iş makinesi operatörünün kepçeye çıkardığı vatandaş tarafından muhafaza altına alınması cep telefonuyla kaydedildi.

Servet Tümer   | 27.01.2021
Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı

Antalya

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında direkte asılı Türk bayrağının, rüzgarın şiddetini artırmasıyla kopmak üzere olduğunu gören Yaşar Eğirdir, duruma müdahale etti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Eğirdir'in, üzerine çıktığı kepçe yardımıyla ulaştığı Türk bayrağını, bir süre devam eden uğraşı sonucu yere düşmekten kurtarması yer aldı.

Eğirdir, "Bayrak direği devrilmek üzereydi. Bunu görünce arkadaşımı aradım, kepçesiyle geldi. Ben de kepçenin ucuna çıkarak direğe tırmandım. Türk bayrağımızı yere düşmeden kurtardım." ifadelerini kullandı.

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