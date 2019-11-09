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Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Süleyman Elçin   | 09.11.2019
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu. 

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı. 

Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı, ele ele tutuşan baba ve çocuklarının cesedinin evin salonunda, anneninkinin ise banyoda bulunduğu öğrenildi. 

Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daireye girebilmek için apartmanın önünde KBRN ekibini bekleyen polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

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