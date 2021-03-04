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Ankara merkezli 4 ilde 'kültür turu' adı altında insan kaçakçılığı yapanlara operasyon: 6 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda "kültür turu" adı altında yurt dışına çıkardıkları kişileri geri getirmedikleri ve insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 04.03.2021
Ankara merkezli 4 ilde 'kültür turu' adı altında insan kaçakçılığı yapanlara operasyon: 6 gözaltı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, belediyelere "kültür turu" adı altında proje sunan 6 kişinin, kültür ve spor amaçlı aldıkları gri pasaportlarla yurt dışına çıkardıkları kişileri Türkiye'ye geri getirmedikleri belirlendi.

Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 zanlı, 2 Mart'ta Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Dün nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si cezaevine gönderildi.

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