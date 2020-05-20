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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.05.2020
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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