Euro
8.98
Dolar
7.38
BIST 100
1,551.57
Altın
1,867.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Esmer Geçal   | 21.01.2021
Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Anadolu Otoyolu Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetiminde 34 CNT 738 plakalı tır ile M.C'nin kullandığı 43 FD 710 plakalı tır ve F.K. idaresindeki 34 HA 0983 minibüs çarpıştı.

M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.

Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı, güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Tırın vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ile mazotun temizlenmesinin ardından otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
AB liderleri aşı ve salgın önlemleri gündemiyle bir araya geldi
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

'Kar kaplanları' Bolu Dağı'nda kar mesaisinde

Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
İstanbul TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

İstanbul TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası