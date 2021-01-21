Anadolu Otoyolu'nda iki kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Kocaeli
Anadolu Otoyolu Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetiminde 34 CNT 738 plakalı tır ile M.C'nin kullandığı 43 FD 710 plakalı tır ve F.K. idaresindeki 34 HA 0983 minibüs çarpıştı.
M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.
Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı, güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Tırın vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ile mazotun temizlenmesinin ardından otoyolun İstanbul yönü ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.