Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilini için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Kocaeli
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Yoğunluk Kartepe'den sonra azalıyor
Araç yoğunluğu Kartepe gişelerinden sonra azalıyor.
Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul yönünde trafik normal seyrinde
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Trafik havadan denetleniyor
Balıkesir'de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi'nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi.
Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen Sırmalı ile beraberindeki emniyet ve jandarma yetkilileri, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı.
Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.
Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi.
Yaklaşık 30 ekibin katıldığı denetimlerde 2 bin 47 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 lira ceza uygulandı.
Trafikte havadan denetimlerin, bayram tatili sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.