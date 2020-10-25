Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde yangın çıktı
logo
Türkiye

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı

Yol çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde çift yönlü olarak yaklaşık 2,5 saat ulaşım sağlanamayacak.

Mehmet Emin Gürbüz,Ömer Ürer   | 25.10.2020
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, yol çalışması nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin, 14 Ekim'de trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikametinde tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması devam ediyor.

Bölgede, trafik akışı Ankara-İstanbul istikametinde çift şeritli olarak sağlanıyor.

Pazar günü İstanbul yönünde oluşabilecek araç yoğunluğu nedeniyle Karayolları ekipleri, yolda bulunan dubaların kaldırılması ve bu istikamette ulaşımın tamamen açılması için çalışma başlattı.

Ulaşıma kapatılan bölgede, Ankara-İstanbul yönüne olan trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolunun Bolu Dağı, İstanbul-Ankara yönüne olan trafik akışı ise Kaynaşlı gişelerinden ise D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahına yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Ankara-İstanbul yönünde bulunan dubaların kaldırılması nedeniyle yaklaşık 2,5 saat kapalı kalacak güzergah çalışmanın tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacak.

Ankara-İstanbul yönünde ulaşım yarın saat 17.00'den itibaren ise dubaların yeniden yerleştirilmesiyle bölünmüş şekilde sağlanacak.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
New York Fed: Krizlerde gelişmekte olan ülkeler de parasal genişlemeye gidebilir
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 513 bini geçti

Benzer haberler

'Ben resimlerimde halklar ile doğu ve batı arasında köprüler kurma arayışındayım'

'Ben resimlerimde halklar ile doğu ve batı arasında köprüler kurma arayışındayım'

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapandı

İstanbul yeni güne sisle başladı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi: Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı?

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi: Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı?
Afet eğitimleri gönüllüleri depreme karşı önlem almaya hazırlıyor

Afet eğitimleri gönüllüleri depreme karşı önlem almaya hazırlıyor
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon: 5 gözaltı