Euro
10.04
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.90
Altın
1,835.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Altun: Cumhurbaşkanımız dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 10.05.2021
Altun: Cumhurbaşkanımız dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'in haklı davasında Filistinlilerin yanında olduğunu, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başardığını ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur." ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, Erdoğan'ın, diplomasi trafiğine ara vermeden devam ettiğini bildirdi. Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir. Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor ama aşılardaki 'şok edici küresel eşitsizlik' büyük risk
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak

Benzer haberler

Altun: Cumhurbaşkanımız dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır

Altun: Cumhurbaşkanımız dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ibadet eden masum insanlara saldırmanın apaçık bir terör olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ibadet eden masum insanlara saldırmanın apaçık bir terör olduğunu söyledi
Altun'dan Demirtaş'ın ifadelerine ilişkin açıklama: Güvendiğiniz terör örgütleri sizi hesap vermekten alıkoyamayacak

Altun'dan Demirtaş'ın ifadelerine ilişkin açıklama: Güvendiğiniz terör örgütleri sizi hesap vermekten alıkoyamayacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Kıbrıs'ta tek çözümün eşit ve egemen iki devletin varlığı olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Kıbrıs'ta tek çözümün eşit ve egemen iki devletin varlığı olduğunu söyledi