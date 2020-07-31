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Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı

Adıyaman'da düğün, mevlit ve bayram gibi organizasyonlarda yemek servisi yapılması yasaklandı.

Orhan Pehlül   | 31.07.2020
Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı

Adıyaman

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit ve bayram gibi organizasyonlarda yemek servisi yapılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Çuhadar öncülüğünde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kentte bayram ziyareti, düğün ve mevlit gibi organizasyonlarda kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışında bir metre olmaması gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanması, düğün salonlarında yapılacak olan her türlü etkinliklerde ise maske takma kuralı ihlalinin önüne geçilebilmesi amacıyla yemek ikramı, yemek servisi yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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