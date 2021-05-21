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Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ömer Yıldız   | 21.05.2021
Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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