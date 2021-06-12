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Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.

Fikret Kavğalı   | 12.06.2021
Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi Fotoğraf: Fikret Kavğalı / AA

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 90 adrese şafak vakti baskın düzenleyen ekipler, 33 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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