Adana'da firari hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenlendi
Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.
Adana
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 90 adrese şafak vakti baskın düzenleyen ekipler, 33 kişiyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.