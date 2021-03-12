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Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Derviş Çömez   | 12.03.2021
Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Mersin

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini gece boyunca sürdürdü.

İlçede düğün, konser ve toplantıların yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı rüzgar nedeniyle uçarak otomobilin üzerine düştü. Yaralananın olmadığı olayda hasar meydana geldi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de saatteki hızı 47 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çatısı hasar gördü.

Gülnar Belediyesi ekiplerince hizmet binasında ve ağaçların devrildiği mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Seralarda hasar oluştu

Erdemli ilçesinde de gece saatlerinde başlayan rüzgar sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçenin Kocahasanlı, Üçtepe, Çiriş, Aslanlı, Arpaçbahşiş, Batısandal, Gücüş, Tömük, Keşli ve Alata mahallelerindeki seralar zarar gördü.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretimin zarar gördüğü bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Serası rüzgar nedeniyle uçan üretici Harun Koç, gazetecilere 100 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Yayla evi yıkıldı

Gün boyunca süren rüzgar nedeniyle 1600 rakımdaki Akpınar Yaylası'nda kimsenin bulunmadığı tek katlı ev yıkıldı, 10 evin çatısında hasar oluştu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yayla sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaya, gazetecilere, "İlçemizde seralar zarar görmüştü, buradaki yaylamızda ise evlerde hasar oluşmuş. Bir evimiz tamamen yıkılmış durumda. Devletimizin, belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunacağız." dedi.

Yıkılan evin sahibi Fatma Nergiz de komşularının aramasıyla olayı öğrendiğini belirterek, "Evimin duvarı bile kalmamış. Eşyam, her şeyim yerle bir olmuş. Kepçeyle yıksam böyle yıkılmazdı. Eşim vefat etti. Evi öyle görünce çok ağladım." şeklinde konuştu.

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