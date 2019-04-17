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Adana merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde olan polis ve askerlerin de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eren Bozkurt   | 17.04.2019
Adana merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı kararı

Adana

Adana merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde bulunan polis ve askerlerin de olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler arasında görevde olan iki polis ve bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.

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