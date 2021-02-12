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Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
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Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 12.02.2021
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

Ankara

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." dedi.

"Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız." diyen Bakan Gül, şunları söyledi:

"Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır."

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