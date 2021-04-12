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Adalet Bakanı Gül, annesi için taziye sunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Saliha Gül için taziyelerini sunan ve acısını paylaşanlara teşekkürlerini iletti.

Selma Kasap   | 12.04.2021
Adalet Bakanı Gül, annesi için taziye sunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Allah'tan geldik, dönüş O'nadır. Kıymetli validemiz Saliha Gül'ün vefatı nedeniyle acımızı paylaşarak bizleri yalnız bırakmayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti genel başkan ve temsilcilerine, yerel yöneticilerimize, kamu görevlilerimize, yargı ve adalet teşkilatı mensuplarına, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerine, basın mensuplarımıza, yabancı devlet temsilcilerine, ilgi ve destekleriyle 111 gün boyunca her an yanımızda olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımıza, taziyelerini sunan, uzaktan yakından arayan, mesaj ileten tüm dostlara, annemizin ruhu için fatihalarını, hatimlerini, dualarını gönderen hemşehrilerimize ve aziz milletimize şahsım ve ailemiz adına şükranlarımı sunarım.

Allah tüm hastalarımıza şifa versin, salgında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin."

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