Acıpayam'da depremin ardından 375 artçı sarsıntı meydana geldi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünden bu yana 375 artçı sarsıntı meydana geldi.
İzmir/Denizli
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.
Dünden bu yana 375 artçı sarsıntı meydana geldi
Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.
Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi
Depremin ardından vatandaşlar Yeniköy, Karahöyük, Ucarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde kurulan çadırlara yerleşti.
Depremzedeler, çadırlarının, evleri ve hayvanlarına yakın olmasını isteyerek çadırları buralara yakın yerlere kurdurdu.
Ateş yakarak ısınan vatandaşlara sabah kahvaltısı, Türk Kızılay tarafından verildi.
7 bina yıkıldı, 278 yapıda hasar tespit edildi
AFAD verilerine göre, depremin hemen ardından devletin ilgili kurumları ve yardım kuruluşları süratle bölgeye yönlendirildi.
Acıpayam Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturuldu. Depremden etkilenen Yeşildere, Yeniköy, Ucarı, Karahüyük, Apa mahallelerinde durum tespiti yapıldı.
Depremde 3 camide hasar meydana geldi. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine 3 ekip görevlendirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturularak bunların 8 ekip halinde afet yerine intikali sağlandı.
Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce civar illerden de 12 ekip bölgede görevlendirildi.
22 vatandaşın yaralandığı depremde 7 bina tamamen yıkılırken 278 yapıda hasar tespit edildi.
Türk Kızılay da depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı, kurulan bin çadıra 3 bin battaniye ve 600 ısıtma cihazı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.