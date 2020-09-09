AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.
Ankara
Maltepe'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.
Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.
Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.