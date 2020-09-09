Euro
8.85
Dolar
7.50
BIST 100
1,099.68
Altın
1,944.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan gözaltına alındı.

Ömer Olcay   | 09.09.2020
AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Ankara

Maltepe'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü önüne akşam saatlerinde elinde baltayla gelen ve isminin Emre Öz olduğu öğrenilen saldırgan AA'ya yönelik tehditlerde bulundu.

                    

Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yere yatırılarak kelepçelendi ve etkisiz hale getirildi.

Saldırgan, durumun aktarılmasıyla AA'ya gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi