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Türkiye

2020 yılında 198 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçerken, 198 merkezde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.

Hikmet Faruk Başer   | 15.01.2021
2020 yılında 198 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul

Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'nin 198 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşandı.

Ekstrem sıcaklık rekorları en çok eylül ayında kırıldı. Söz konusu ayda 93 merkezde ekstrem sıcaklık kayıtlara geçti.

Geçen yıl aylara göre ekstrem sıcaklık sayıları şöyle:


AylarEkstrem sıcaklık sayıları 
1.Eylül93
2.Mayıs63
3.Ekim33
4.Kasım 5
5.Şubat 2
6.Haziran 1
7.Ağustos1

Geçen yıl en yüksek ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Dalaman, Manavgat ve Boyabat'ta kırıldı. 

2020 yılında en yüksek ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde:

Merkezler Uzun yıllar maksimum sıcaklıklar (°C) 2020 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark (°C)
1. Yumurtalık39,4 (eylül) 45,46
2. Dalaman38 (mayıs)43,25,2
3. Manavgat37.5 (mayıs)42,14,6
4. Boyabat38,9 (eylül)43,14,2
5. Osmaniye 41,2 (eylül)45,34,1
6. Milas38,2 (mayıs)42,34,1
7. Kozan 43,4 (eylül) 47,13,7
8. İslahiye40,5 (eylül)44,13,6
9. Akhisar39.2 (mayıs)42,63,4
10. Muğla 36 (mayıs)39,23,4


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