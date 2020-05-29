15-20 yaş grubu gençler bir kez daha sokağa çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.
Ankara
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Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez dışarı çıktı.
Arkadaşlarıyla dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun davranmaya çalıştı.
Mevsime göre soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle yoğunluğun olmadığı caddelerde gençler, arkadaşlarıyla dolaşmayı tercih etti.
Gençlerin zaman zaman bisiklet ve elektrikli scooter ile gezdikleri görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.