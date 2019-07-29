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1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.07.2019
1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

Ankara

Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Bildiride imzası bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."


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