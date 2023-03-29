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Teknoloji, TEKNOFEST

Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı, TEKNOFEST 2023'teki yarışmaya hazırlanıyor

Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı, TEKNOFEST 2023'te düzenlenecek "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda birinciliği hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı, TEKNOFEST 2023'teki yarışmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yarışma için hazırlanan roketi 4 ayda tasarlayan 8 kişilik ekip, atış hazırlık raporunu başarılı şekilde geçerek 56 üniversite arasında ikinci oldu.

Roket takımı üyeleri, danışman hocalarıyla birlikte TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Öğrencilerin tasarladıkları roketle Edirne'yi ve üniversiteyi TEKNOFEST'te en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Tabakoğlu, "Hocalarımızın danışmanlığında öğrenci arkadaşlarımız 56 takım arasında ikinci oldular. İnşallah finallere katılacaklar ve başarılı olacaklar. Çok farklı disiplinlerden öğrencilerimiz güzel bir tasarım ortaya koydular." dedi.

Takım kaptanı Ahmet Bekir Karakoç ise Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Tasarladıkları dikey inişli roketle TEKNOFES'teki yarışmada birincilik hedeflediklerini dile getiren Karakoç, kendilerine gerekli desteği sağlayan Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve sponsorlara teşekkür etti.

Roket hakkında bilgi veren Karakoç, şunları kaydetti:

"Roketimizde 300 barlık bir tüpümüz var. Bu 300 barlık basınçlı havayı, yüksek basınç regülatörü sayesinde ve valfleri kullanarak 6 farklı noktaya dağıtıyoruz. Böylece aşağıya doğru bir itki çıkışı sağlanıyor. Bu itki çıkışı için de bizim hedeflediğimiz 15 bar. Bu 15 barı aşağıya itki şeklinde veriyoruz. Hedefimiz yumuşak iniş yapmak. 3-5 Nisan'da Ankara'da TÜBİTAK'ın tesisinde deneme atışlarını yapacağız. Ondan sonra da yarışma var. Yarışmada da birinci olmayı hedefliyoruz."

TÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve takımın danışmanı Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arda da öğrencilere başarı diledi.

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