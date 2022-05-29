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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da AA standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milletimizin teveccühü inanılmaz. 'Milletimiz' diyoruz çünkü 'tek millet, iki devlet, tek festival' şiarıyla düzenliyoruz TEKNOFEST'i." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 29.05.2022
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Bakü

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stant ziyaretlerinde bulundu.

AA standını da ziyaret eden Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da büyük ilgiyle karşılandıklarını söyledi.

Bayraktar, "İlk yılında beklediğimizden çok daha fazla ilgi ve rağbetle karşılaştık. Milletimizin teveccühü inanılmaz. 'Milletimiz' diyoruz çünkü 'tek millet, iki devlet, tek festival' şiarıyla düzenliyoruz TEKNOFEST'i." diye konuştu.

TEKNOFEST Samsun için de hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, etkinliğin gelecek yıl da İstanbul'da olacağını anımsattı.

Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da görev yapan gazetecilere etkinliğin hedeflerini ve coşkusunu tüm dünyayla paylaşmalarından dolayı teşekkür etti.


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