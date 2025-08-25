Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST’te elektrikli araçların final heyecanı başladı

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 24–31 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleşiyor.

Abdulkadir Günyol  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
TEKNOFEST’te elektrikli araçların final heyecanı başladı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, gençler, temiz enerji kaynakları ve elektrikli araç teknolojilerinde geliştirdikleri yenilikçi çözümleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

2005 yılında Formula G ile başlayan bu heyecan, yıllar içinde büyük bir ivme kazandı. Efficiency Challenge, yalnızca bir yarış değil; aynı zamanda yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden, enerji verimliliğini merkeze alan ve gençleri geleceğin mobilite vizyonuna hazırlayan uluslararası bir platform konumunda bulunuyor.

Bu yıl yarışlara olan ilgi rekor düzeyde

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına, yurt içi ve yurt dışından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katıldı. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına ise Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de eğitim gören lise ve dengi okullardaki öğrenciler ile Türkiye’deki BİLSEM, Gençlik Merkezleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvurular yaptı. Bu başvuruların ardından uluslararası kategoride 433 takım arasından, 53 takım (40 elektromobil, 13 hidromobil) finale yükseldi. Liseler kategorisinde ise 411 takım arasından, 25 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Toplamda 4 bin 400’ün üzerinde öğrenci hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bu büyük serüvene katıldı. Finalde yarışan 78 takım ve 1.300’den fazla öğrenci, kendi geliştirdikleri batarya yönetim sistemlerinden motor sürücülerine kadar pek çok kritik bileşeni tasarlayıp üreterek piste çıkıyor.

Efficiency Challenge, yalnızca en hızlı değil, aynı zamanda en verimli, en yerli ve en yenilikçi araçları ödüllendiriyor. Yarışmada Uluslararası kategoride hem Elektromobil hem de Hidromobil alt kategorilerinde dereceye giren birincileri 250 bin TL, ikincileri 200 bin TL, üçüncüleri 150 bin TL; Lise kategorisinde ise, birincileri 200 bin TL, ikincileri 150 bin TL, üçüncüleri de 120 bin TL para ödülü bekliyor. Gençler için bir okul niteliği taşıyan bu yarış, Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerinde yetişmiş insan kaynağına ve milli vizyonuna büyük katkı sağlıyor.

24–31 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleşen final müsabakaları, geleceğin mühendislerinin imzasını taşıyan araçlarla unutulmaz anlara sahne oluyor.

