Dolar
19.45
Euro
21.41
Altın
1,984.47
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,718.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Maltalı üst düzey yetkiliden "TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon" değerlendirmesi

Malta Gençlik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Parlamento Sekreteri Keith Azzopardi Tanti, TEKNOFEST'in mükemmel bir organizasyon olduğunu belirterek, Malta ve Türkiye'nin havacılıktan uzaya birçok alanda ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.

Tolga Yanık  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Maltalı üst düzey yetkiliden "TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon" değerlendirmesi Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Malta Gençlik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Parlamento Sekreteri Keith Azzopardi Tanti, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti.

Tanti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyareti kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Malta ve Türkiye'nin güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ve ziyaretinin kapsamının bu ilişkiyi ele almak olduğunu aktaran Tanti, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon. Havacılıktan uzaya birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirebilir. Malta bir inovasyon ekosistemine sahip. Türk hükümetiyle iş birliği yapabileceğimiz olası yollar hakkında görüşmeler yaptım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin evlerini yeniliyor
İstanbul'a yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi
Bakan Akar: Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi
Vatandaşlar terör nedeniyle boşalttıkları köylerine sağlanan huzurla geri döndü
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu

Benzer haberler

Maltalı üst düzey yetkiliden "TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon" değerlendirmesi

Maltalı üst düzey yetkiliden "TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon" değerlendirmesi

Türksat 6A uydusu 2024'te fırlatılacak

Matematiği yarıştırarak sevdiren "Eğlenceli Eğitim Robotu" TEKNOFEST İstanbul'da

Gençlerin metropollerde trafik yoğunluğunu azaltan projesi TEKNOFEST İstanbul'da

Gençlerin metropollerde trafik yoğunluğunu azaltan projesi TEKNOFEST İstanbul'da
Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te elektrikli araç bakım simülatörü deneyimi sunuyor

Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te elektrikli araç bakım simülatörü deneyimi sunuyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet