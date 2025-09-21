Dolar
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Lise öğrencileri geliştirdikleri teknolojiyle işletme ekosistemini destekleyecek

Lise öğrencileri tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki Finansal Teknolojiler Yarışması'nda finalist olmaya hak kazanan Locke Finans projesi, yapay zeka özellikleriyle Türkiye'nin işletme ekosistemine destek olmayı hedefliyor.

Tolga Yanık  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Lise öğrencileri geliştirdikleri teknolojiyle işletme ekosistemini destekleyecek Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde, öğrenciler tarafından geliştirilen birçok proje yer alıyor.

Locke Finans projesi TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki Finansal Teknolojiler Yarışması'nda sahip olduğu özelliklerle finalistler arasında yer almaya hak kazandı.

Kaptanlığını TED Ankara Koleji öğrencisi Emre Mert Özpek'in yaptığı takımın üyeleri Ahmet Yiğit Kuş, Hasan Talha Güzeller, Ege Yurtseven, Umut Çakar, Güneş Gökoğlan ve Ayşe Sude Erzurumlu'dan oluşuyor.

"Kendi geliştirdiğimiz algoritmalarla hizmet sunuyoruz"

Takım kaptanı Emre Mert Özpek AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde sadece lisans ve lisans üstü kategorisi olan Finansal Teknolojiler Yarışması'nda, projelerinin sahip oldukları özellikler nedeniyle finalist olabilen ilk liseli takım olduklarını söyledi.

Locke Finans'ı yarışma için değil, Türkiye'nin işletme ekosistemi ve KOBİ'lerine destek olmak için ortaya koyduklarını belirten Özpek, stok takibi, fiyatlandırma, vergi mükellefliği gibi konularda kendi geliştirdikleri algoritmalarla hizmet sunduklarını ifade etti.

Özpek, yerli algoritmalarının ilerleyen süreçte patent süreçleri tamamlandığında ticarileşeceğini ve her sektöre kalibre hizmet sunabilecek hale geleceğini dile getirdi.

Sundukları hizmetleri doğrudan işletmeciye iletebilecek, mevcut dijital muhasebe uygulamalarından aldığı veriyi işleyip en kalibre tavsiyeleri verebilecek programı geliştirdiklerini anlatan Özpek, "Bunun için 13'ten fazla yapay zeka ajanı geliştirdik. Bunlar şu ana kadar aldığımız verilere göre yüzde 94 doğruluk oranı ortaya koydu." diye konuştu.

Özpek, TEKNOFEST İstanbul'da birçok değerli insanla tanıştıklarını aktararak, ticarileştirme ve patent süreçlerini hızlandırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

