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Teknoloji, TEKNOFEST

Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar

Batman'da lise öğrencilerinin hazırladıkları elektrikli araç projesi TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı.

İbrahim Toprak   | 21.04.2022
Batman'da tasarladıkları elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar Fotoğraf: İbrahim Toprak - AA

Batman

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen liseler arası elektrikli araç yarışmasına başvuruda bulunan Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinin "Siyah İnci" adlı elektrikli araç projesi seçmeleri başarıyla geçti.

Projeden Sorumlu Rehber Öğretmen Bilal Baran, "Siyah İnci"nin yüzlerce proje arasında kabul edilen 41 projeden birisi olduğunu söyledi.

Tasarladıkları araç hakkında bilgi veren Baran şunları kaydetti:

"Aracımızı enerji sistemi olarak yenilenebilir bir enerji kaynağından istifade edebilecek şekilde tasarladık. Karbon salınımını çok ciddi oranda azaltacak elektrikli bir araç. Hedefimiz aracımızı en az enerji ile en uzun mesafeye gidebilecek yüksek verimli bir hale getirmek. Ayrıca aracımızda mekanik ve elektrik elektronik güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Aracın yaklaşık maliyeti 120 bin lira civarında olacak."

Takım Kaptanı Eyüp Aslan da tasarladıkları projenin yarışmaya hak kazanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhammed Enes Gün ise hedeflerinin yarışmada birinci olup projelerini daha da ileri aşamalara taşımak olduğunu aktardı.

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