Sporda haftanın özeti

Ankara
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🗓️ Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK-Galatasaray maçı ile başlayacak— AA SPOR (@aa_spor) July 14, 2025
🏆 Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı
🎾 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde Jannik Sinner, tek kadınlarda ise Iga Swiatek kazandı
➡️ Trendyol’un katkılarıyla… pic.twitter.com/QVjw9KLBwR