Sporda haftanın özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏆 Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Galatasaray 95 puanla şampiyon oldu— AA SPOR (@aa_spor) June 2, 2025
✅ UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, şampiyonluğa ulaştı
🏎️ Formula 1'in 9. etabı İspanya Grand Prix'sini, McLaren'dan Oscar Piastri kazandı
➡️… pic.twitter.com/6UaCWKMNFu