Sporda haftanın özeti

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🏆 Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 5 puanlık fark sürdü— AA SPOR (@aa_spor) April 28, 2025
🏀 THY Avrupa Ligi play-off'larında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında 2-0 öne geçti, Anadolu Efes ise Panathinaikos önünde seriyi 1-1'e getirdi
🏐 Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank… pic.twitter.com/W5nEYJ1bE4