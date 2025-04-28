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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Barcelona ile oynadığı UEFA Gençlik Ligi Finali'ni Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Sporda haftanın özeti

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