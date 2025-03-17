Ankara
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🇹🇷 A Milli Takım’da hedef UEFA Uluslar A Ligi— AA SPOR (@aa_spor) March 17, 2025
🥊 Dünya Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz
🏎️ F1 Avustralya Grand Prix'sini McLaren’dan Lando Norris kazandı
➡️ Trendyol’un katkılarıyla hazırlanan “Sporda Haftanın Özeti” ile gündemden habersiz kalmayın @Trendyol pic.twitter.com/oKk57u5oN3