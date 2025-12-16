Yelken sporu farklı şehir ve meslekleri aynı teknede buluşturuyor
Yelken sporu, farklı şehir ve mesleklerden sporcuları aynı teknede buluşturarak ekip uyumu ve takım ruhunu ortaya çıkarıyor.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda ORC-C sınıfında yarışan ve bu birlikteliğin örneklerinden biri olan "Jazzgır" isimli yatın kaptanlarından Ertuğ Akman, yelken sporunun birleştirici gücü olduğunu söyledi.
Aralarında avukat, gazeteci, öğretim üyesi ve mühendis gibi farklı meslek gruplarından sporcuların yer aldığı "Jazzgır" ekibi, Ertuğ Akman'ın yanı sıra Kubilay Tunç, Sinem Tırpan, Bengi Aygün, Gülfem Uysal, Yunus Köleoğlu, Mete Dönmez, Emre Özensoy ve Kerem Özol'dan oluşuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Takımda çeşitli illerden gelen sporcuların yer aldığını aktaran Akman, "Ekibin bir kısmı Ankara'dan geliyor, ben kendim Bursa'dan geliyorum. Kaptanımız Marmaris'te yaşıyor. Yelkenin önemli olan kısımlarından bir tanesi takım sporu olması. Suyun üzerinde yapılan, doğayla karşılıklı bir spor; aslında mücadele gibi görünse de temelinde ona uyum sağlamak yatıyor. Rüzgara, denize, hava koşullarına, teknenize ekip olarak ne kadar iyi uyum sağlarsanız, ne kadar iyi yarışırsanız, birlikte ne kadar iyi hareket ederseniz o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Dolayısıyla biraz analitik zeka gerektiren bir iş aslına bakarsanız. Doğal olarak bedensel kuvvetin ve gücün yanı sıra yüksek kapasite ve düşünce gerektiriyor. Bütün bunları bir araya getiren ekipler başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Aslında çok basit bir denklemi var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Yelkenin bir takım sporu olduğunun altını çizen Akman, "Sadece takım olmanın dışında çok iyi uyum göstermeniz de gerekiyor. Birbirinizi çok iyi tanımanız, çok iyi anlaşmanız gerekiyor. Amatör ruhla hareket eden profesyoneller gibi düşünmemiz çok doğru olur." dedi.
Denizi olmayan şehirden çıkan Ankara Yelken Kulübünün önemine dikkati çeken Akman, "Ankaralı yelken severlerin aslında bu işi ne kadar ciddiye aldığını, meraklısı olduğunu, sevdiğini gösteriyor. Organizasyon ilk duyurulduğu andan itibaren Ankara Yelken Kulübü, son derece hevesli ve istekliydi. Demek ki bir şehrin denize kıyısı olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Aslında denizi sevmek mesafeleri kapatmak için yeterli bir sebep. Çünkü Ankara'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan uzun mesafeler var. Ama herkesi burada bir araya getiren yegane amaç birlikte olmak, denizin üzerinde olmak, yelkeni sevmek, birlikte spor yapmak, iyi ve kaliteli vakit geçirmek. Bütün bunları zaten içinde özümseyen bir insan için mesafelerin hiçbir önemi yok ya da denize kıyısı olan bir şehirde yaşamanın hiçbir anlamı yok. Sevdiğiniz şeyi yapmak için mesafeler çok rahat kat edilebilir, hiç sorun değil." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.