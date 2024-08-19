Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu
Satrançta büyükusta ünvanlı dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı da başardı.
İstanbul
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın büyükusta ünvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansla 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.
ELO, satrançta bir sıralama, derecelendirme sistemidir.
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Bravo Yağız Kaan Erdoğmuş, seninle gurur duyuyoruz 👏🏻👏🏻— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) August 18, 2024
⭐️Dünya’nın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali’nde göstermiş olduğu başarılı performans ile 2600 Elo’yu geçen en genç sporcu oldu.
⭐️Yağız Kaan’ın canlı… pic.twitter.com/6VvFSZJYf4