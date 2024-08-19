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Spor

Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu

Satrançta büyükusta ünvanlı dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı da başardı.

Süha Gür  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu

İstanbul

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünyanın büyükusta ünvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansla 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

ELO, satrançta bir sıralama, derecelendirme sistemidir.

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