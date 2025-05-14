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Spor

"Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi Ankara'da hayata geçiriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Altındağ Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun işbirliğiyle "Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde başlayacak.

Fatih Çakmak  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
"Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi Ankara'da hayata geçiriliyor

Ankara

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altındağ Belediyesi ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu arasında "Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi kapsamında bir işbirliği protokolü imzalandı.

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin imzaladığı protokol çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleriyle Altındağ Belediyesine ait Gültepe Spor Salonu, dört yıl süreyle projeye tahsis edildi.

Proje ile özellikle Altındağ ilçesinde yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının spora kazandırılması, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda bu proje ile Türkiye Wushu Kung Fu Milli Takımı'na yeni yeteneklerin kazandırılması, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde edecek sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin açılış töreni, 16 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Altındağ Belediyesi Gültepe Spor Salonu'nda yapılacak. Törende, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporcuları özel bir gösteri de sunacak.

Abdurrahman Akyüz, konuyla ilgili, "Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri, Altındağ Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun güç birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje, genç yeteneklerin keşfedilmesine, sporun tabana yayılmasına ve Türkiye'nin uluslararası başarılarının artırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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